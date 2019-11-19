برلمانى مهنئًا السيسى بعيد ميلاده: أوفى بوعده وأعاد لمصر مكانتها

هنأ النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد ميلاده، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق.



وأشاد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بالجهود التي يبذلها الرئيس لخدمة الوطن، قائلًا: "إننا جميعًا فخورون به، ومساندون له بقلوبنا وأرواحنا وكلنا فداء له".



وأضاف العماري في تصريح لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها على المستوى الإفريقي والعالمي، أما على المستوى الداخلي فقد أوفى بوعوده تجاه المواطنين خاصة المواطن البسيط، وذلك من خلال برامج الدعم المختلفة التي شملت جميع الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، فضلًا عن المبادرات المهمة التي أطلقها مؤخرًا، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي ما كان ليخرج إلى النور دون الإرادة السياسية.