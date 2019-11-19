"نساء مصر" لـ السيسى بمناسبة عيد ميلاده: "كل عام وأنت السند"

هنأت الجمعية العمومية لنساء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، داعيات الله أن يحفظه ويبارك في عمره.



وقالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: "نبعث برسالة تهنئة إلى القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده، ونتمنى من الله أن يحفظه من كل مكروه وأن يظل السند لهذا الوطن".



وأضافت العبسي في تصريح لـ«الدستور» أن التاريخ سيكتب بحروف من نور ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات على أرض الواقع منذ توليه مسئولية هذا الوطن، وكذلك وقوفه ضد الأعداء في الداخل والخارج الذين حاولوا النيل منه.



وأكدت العبسي أن الرئيس السيسي له مكانة خاصة في قلوب المصريين، ونجح في فترة وجيزة بأن يضع مصر في مقدمة الأمم وأن يعيد إليها مجدها ومكانتها المرموقة، دون أن يتاجر بقضاياها، كما أننا لم نعلم عنه سوى مواقفه الشجاعة والإنسانية للحفاظ على الوطن وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.