أبرزهم ميركل.. هؤلاء هنأوا الرئيس السيسى بعيد ميلاده

تصدر عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة العشرين وإفريقيا في برلين، وحرصت المتحدثة الرئيسية في أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار، على تقديم التهنئة للرئيس، قائلًة: "happy birthday".



ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية أبرز من هنأوا الرئيس السيسي بعيد ميلاده.



هنأ مارتن هيركنشت، رئيس شركة "هيركنشت"، الرئيس السيسى أيضًا، مؤكدًا أن الجانب المصرى كان حريصًا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل إلى سعر يرضي الجانب المصري.



ومزح الرئيس السيسى، مع رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، خلال قمة مجموعة العشرين وإفريقيا قائلًا: "أنت هنأتنى بعيد ميلادى شفهيًا وهذا غير كافٍ، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد في قيمة التعاقد".



وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تهنئتها للرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد ميلاده الخامس والستين الذي يوافق اليوم 19 نوفمبر.



جاء ذلك، فى بداية الكلمة الافتتاحية لميركل، خلال قمة الاستثمار التى انطلقت، اليوم الثلاثاء، فى برلين ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين فى المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا.



كما هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب، ومصر كلها بخير وفي تقدم ونمو".