شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر قمة مجموعة العشرين وإفريقيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر المستشارية الألمانية، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.



واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء ورؤساء وفود الدول المشاركة في هذا الاجتماع الذي يتناول عدد من الموضوعات.



وتتناول قمة العشرين وإفريقيا آليات تحقيق الشراكة الاقتصادية بين دول مجموعة العشرين والدول الإفريقية، طبقًا للمبادرة الألمانية التي طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل عام 2017.



