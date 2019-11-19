وزير الشباب يطالب المديريات بتحسين الأداء في المراكز

طالب وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، مديري المديريات بالعمل على معالجة المشكلات وتحسين الأداء بمراكز الشباب والمضي قدما نحو تطوير وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة كلٌ في محافظته بالتنسيق مع الإدارات المركزية المعنية بالأنشطة داخل الوزارة، مبينا أن هناك تقييما دوريا لجميع مديريات الشباب والرياضة كنهج تتبعه الوزارة في أسلوب عملها؛ لتحقيق رؤى الوزارة وسياستها التي ترتكز بالأساس على خدمة نشء وشباب مصر.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب اليوم، مع عدد من مديري مديريات الشباب والرياضة من مختلف المحافظات، عقب ختام فعاليات مؤتمر إطلاق برنامج القوافل التعليمية.



وأطلع صبحي على سير عمل مديريات الشباب والرياضة داخل المحافظات على صعيد تطوير مراكز الشباب والأندية وحجم الأنشطة المنفذة، وآخر التطورات المتعلقة بتطوير عدد من المنشآت الرياضية بمراكز الشباب.



وشدد وزير الشباب على الاهتمام بمراكز الشباب في جميع المحافظات والعمل على تعظيم دورها والاستفادة من البنية التحتية التي تم رفع كفاءتها وتطويرها علاوة على الارتقاء بأدائها والتوسع والتنوع في الأنشطة المنفذة بها لجذب الشباب إليها، لافتا إلى أن الوزارة تولى عناية خاصة بمراكز الشباب وتستهدف تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة وفق رؤية واستراتيجية الوزارة.



كما عرض صبحي نتائج المشروع الذي تتبناه الوزارة والمتعلق باستثمار القطاع الخاص في مراكز الشباب والذي وصل حجمه حتى الآن إلى 800 مليون جنيه يشمل تطوير المنشآت بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين، وما ينجم عنه من نتائج إيجابية تتمثل أبرزها في تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، وتوفير فرص عمل للشباب، وعوائد مادية لمراكز الشباب.