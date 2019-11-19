البابا تواضروس يفتتح المكتبة القبطية بدير الأنبا بيشوي (فيديو)
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:16 م
مونيكا جرجس- ماريان رسميطباعة
افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، المكتبة القبطية بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى.
شاركه في افتتاح المكتبة القبطية بدير الأنبا بيشوي الآباء الأساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
جاء ذلك خلال ترؤسه فعاليات سيمنار المجمع المقدس، والذي بدأ فعالياته أمس بدير الأنبا بيشوي تحت عنوان الأسقف والكاهن أبوة وبنوة.
وتناقش محاضرات السيمينار عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية. شاهد
شاركه في افتتاح المكتبة القبطية بدير الأنبا بيشوي الآباء الأساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
جاء ذلك خلال ترؤسه فعاليات سيمنار المجمع المقدس، والذي بدأ فعالياته أمس بدير الأنبا بيشوي تحت عنوان الأسقف والكاهن أبوة وبنوة.
وتناقش محاضرات السيمينار عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية. شاهد