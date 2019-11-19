ضبط وإحضار متهمين في واقعة "شبكة الدعارة" بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار 2 متهمين آخرين في واقعة ضبط شبكة لممارسة الدعارة والجنس السادي داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الأول.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده ورود معلومات إلى المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بإدارة تشكيل مكون من 5 أشخاص "3 رجال وسيدتين" فيلا لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة لجمع المعلومات والتحريات، وتبين صحة الواقعة وأنهم يتواصلون مع راغبى المتعة عن طريق الواتساب للاتفاق على السعر، وتمت مداهمة الفيلا والقبض على 3 من المتهمين ساقطة وشابين وبحوزتهم كرابيج وقفص حديدي وعليقة وكلابشات وأحزمة وألعاب جنسية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو جنسية.