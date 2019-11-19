خالد النبوي يتصدر منصات السوشيال ميديا بـ"ممالك النار"

حقق النجم خالد النبوي، ردود أفعال إيجابية للغاية بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "ممالك النار"، والذي عرض على مجموعة قنوات أم بي سي، وذلك بكاميرا المخرج بيتر ويبر.



ولاقى العمل ردود أفعال إيجابية للغاية على منصات السوشيال ميديا، بسبب قصته التي اعتمدت على الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام مصر والشام للعثمانيين، حيث سيتم إظهار عدد من الجوانب غير المعروفة للجمهور خلال أحداثه.



ويجسد الفنان خالد النبوي فى ممالك النار، شخصية "طومان باي" وهو أخر السلاطين المماليك الشركسيين فى مصر، وهو الحاكم الوحيد الذي شنق على باب زويلة.



المسلسل مزيج من فناني العالم العربي ومن ضمنهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك.