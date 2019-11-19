شاهد.. ندى موسى فى أحدث جلسة تصوير على "إنستجرام"

شاركت الفنانة ندى موسى متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور خالد فضة.



وظهرت ندى خلال الصور بإطلالة جذابة، مرتدية "جاكيت" كلاسيك، في أحد الشوارع في باريس، وعلقت عليها قائلة "صباح الخير".



يُذكر أن الفنانة ندى موسى من مواليد 8 أغسطس 1982، بدأت مشوارها الفني عام 2004، ولمعت من خلال مسلسل "يوميات ونيس الجزء السابع" عام 2010، ثم شاركت في العديد من الأعمال في السينما والتليفزيون.



كما شاركت ندى في مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد مكرم، نهى عابدين.

