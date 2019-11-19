الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"عدالة ومساندة" في "يوم الرجل": السيسي نموذج رائع للرجل المصري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:02 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ التحية للرجل المصري؛ وذلك بمناسبة احتفال العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للرجل.

وحيا بيان المؤسسة كل جهود الرجال المخلصين في عملهم وحياتهم وحبهم لأوطانهم وتضحيات الرجل في كل المجالات؛ وإعلاؤه لقيمة الحياة والمبادئ الراسخة؛ خاصة أن الرجل المصري دومًا ما يحظى باحترام ومكانة بين كل رجالات العالم.

وقدم بيان المؤسسة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده؛ الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للرجل.

وأكد البيان أن الرئيس السيسي هو نموذج حقيقي للرجل المصري الذي ثابر وصمد ودافع وتحمل وحمل كل أحلام وطموحات شعبه؛ وأنه يعد مثالًا حقيقيًا للرجل القائد.

من جانبها قالت المستشارة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة؛ إن الاحتفال بالرجل في هذا اليوم هو تكريم وتعزيز لدوره في المجتمع؛ وتسليط الضوء على مساهمة الرجال في الحياة على الأرض.

وأشارت الإعلامية بسنت محمود؛ المدير التنفيذي للمؤسسة؛ إلى أن تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالرجل هو ترسيخ لمكانته الحقيقية في المجتمع؛ خاصة أن الرجال لديهم قدرة على نشر الوعي الإيجابي حول العديد من القضايا التي تهمهم على الصعيد المجتمعي.

وقال الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي للمؤسسة؛ إن فكرة وجود يوم عالمي للرجل يتم الاحتفال به موجود منذ عقود، إلا أن كثيرين لا يعرفون ذلك؛ ومن هنا تكون الفرصة للتأكيد على قيمة الرجل في المجتمع وأنه لا بد من التأكيد في كل ما يقدم في وسائل الإعلام على ضرورة الشراكة في بناء المجتمع ما بين الرجال والنساء؛ وعلى الرجال في اليوم العالمي لهم إدراك أهمية وجود "حواء" في حياتهم والمجتمع؛ وأن كلمة رجل لا يمكن أن تكون بدون وجود المرأة الذي جاء من رحمها أو تشاركه حياته بعد الميلاد كأم وأخت وزوجة وصديقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء مصابى حادث أتوبيس كنيسة العذراء فى وادى النطرون

منذ حوالي 5 ساعات

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

منذ حوالي 3 ساعات

حبس المتهمين في "فيلا الشذوذ" بالتجمع

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى

الصور

image description

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمزرعة حي الكوثر

image description

إعدام 200 كيلو أغذية فاسدة في الوادي الجديد

image description

"جزيرة الزبرجد" وجهة جديدة للسياحة بالبحر الأحمر

image description

قوافل دعوية لـ"أوقاف الإسكندرية" في مختلف المحافظات

image description

جامعة القناة: زيادة أعداد طلاب التدريب العملي بقرية الفردان

الأكثر قراءة

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

أيام زمان

«غير قدر البرازيل إلى الأبد».. قصة أول لاعب كرة في تاريخ البرازيل

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟

سيرة الغريب.. حكايات عن الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

ads

نجم الساعة

«غير قدر البرازيل إلى الأبد».. قصة أول لاعب كرة في تاريخ البرازيل

الصحة

دراسة تكشف أضرارعدم الاستجابة لبكاء طفلك

الكاميرون تخصص 3 مليارات فرنك لمكافحة الأمراض بإفريقيا

دراسة: الشعور بالشبع لا يأتي من المعدة

خبيرة تربية توضح كيفية رفض طلب طفلك لتربية حيوانات بالمنزل

الرئيس نيوز

"عبد العال" لنائب: "كلنا بنتشتم من أجل خدمة المواطن"

أسرى من زعماء طالبان يصلون إلى الدوحة للتبادل مع رهينتيْن

خبير سوداني يعدد معوقات عملية السلام: "6 أشهر لا تكفي"

هاآرتس: اسرائيل تعترض 4 صواريخ أطلقت من الأراضي السورية

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

جامعة مصرية تفوز بالمركز الأول في بطولة أولمبياد الفتاة الإفريقية

أمر إداري بشأن الإجازات الإعتيادية يثير ضجة بتعليم بنها

بالصور.. الجامعة المصرية اليابانية تحتفل ببدء العام الدراسى الجديد

مجدي سبع: جامعة طنطا تفتح أبوابها لطلاب الأشقاء العرب

إسلام سياسي

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

"ممالك النار" دراما عربية أصابت الإخوان بالجنون

إخواني منشق يكشف أوجه التقارب بين الجماعة وإيران

الإخوان وإيران.. أفكار خبيثة وأهداف مشتركة - ملف

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"أيام مرسي".. محاكمة للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

29 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الدولى للفيلم بمراكش

"وصايا لقمان" بثقافة المنيا

دار الكتب تكرم عماد عيسى

صفحتنا ع الفيس بوك