"عدالة ومساندة" في "يوم الرجل": السيسي نموذج رائع للرجل المصري

وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ التحية للرجل المصري؛ وذلك بمناسبة احتفال العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للرجل.



وحيا بيان المؤسسة كل جهود الرجال المخلصين في عملهم وحياتهم وحبهم لأوطانهم وتضحيات الرجل في كل المجالات؛ وإعلاؤه لقيمة الحياة والمبادئ الراسخة؛ خاصة أن الرجل المصري دومًا ما يحظى باحترام ومكانة بين كل رجالات العالم.



وقدم بيان المؤسسة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده؛ الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للرجل.



وأكد البيان أن الرئيس السيسي هو نموذج حقيقي للرجل المصري الذي ثابر وصمد ودافع وتحمل وحمل كل أحلام وطموحات شعبه؛ وأنه يعد مثالًا حقيقيًا للرجل القائد.



من جانبها قالت المستشارة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة؛ إن الاحتفال بالرجل في هذا اليوم هو تكريم وتعزيز لدوره في المجتمع؛ وتسليط الضوء على مساهمة الرجال في الحياة على الأرض.



وأشارت الإعلامية بسنت محمود؛ المدير التنفيذي للمؤسسة؛ إلى أن تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالرجل هو ترسيخ لمكانته الحقيقية في المجتمع؛ خاصة أن الرجال لديهم قدرة على نشر الوعي الإيجابي حول العديد من القضايا التي تهمهم على الصعيد المجتمعي.



وقال الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي للمؤسسة؛ إن فكرة وجود يوم عالمي للرجل يتم الاحتفال به موجود منذ عقود، إلا أن كثيرين لا يعرفون ذلك؛ ومن هنا تكون الفرصة للتأكيد على قيمة الرجل في المجتمع وأنه لا بد من التأكيد في كل ما يقدم في وسائل الإعلام على ضرورة الشراكة في بناء المجتمع ما بين الرجال والنساء؛ وعلى الرجال في اليوم العالمي لهم إدراك أهمية وجود "حواء" في حياتهم والمجتمع؛ وأن كلمة رجل لا يمكن أن تكون بدون وجود المرأة الذي جاء من رحمها أو تشاركه حياته بعد الميلاد كأم وأخت وزوجة وصديقة.