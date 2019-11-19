برلمانية تهنئ السيسي بعيد ميلاده: مضى بمصر إلى بر الأمان

هنأت النائبة آمال رزق الله، الرئيس السيسي، بعيد ميلاده، الذي يحل اليوم، متمنية له مزيد من العمر متمتعا بالصحة والعافية.



وقالت إن الوطن كان محظوظًا بالرئيس السيسي، لما يتمتع من الحكمة الرشيدة والقدرة على إدارة شئون البلاد، والتي لولاها ما تقدمت الدولة المصرية، فضلا عن القيادة الحكيمة في اتخاذ القرارات في المواقف العصيبة، التي أنقذت مصر من منحدر كاد أن يقضي عليها وعلى مؤسساتها.



وأكدت رزق الله أنه لولا وجود رئيس قوي لمصر، لما استطاعت الدولة المصرية أن تتجاوز مرحلة الإخوان، وتنجح في بناء دولة قوية مستقرة في مختلف المجالات بعد ثورتين أنهكتا مفاصل الدولة.