ضبط 3 طرب حشيش و500 قرص مخدر بحوزة تشكيل عصابي في الغردقة

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالغردقة، وبحوزتهم 3 طرب حشيش، و500 قرص مخدر.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم هشام الأمير، رئيس وحدة مكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بحوزتهم 3 طرب من مخدر الحشيش، و500 قرص تامول، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي 15 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة.



واعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.