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محافظات

تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة في الضبعة (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:57 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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شن مجلس مدينة الضبعة بمطروح، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الجهات الأمنية والإدارات المعنية بالمركز، حملة مكبرة لتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة 14 لاسترداد أراضى الدولة.

وقال اللواء هاني يوسف رئيس مجلس ومدينة الضبعة، إن التعديات عبارة عن فتح طريق بعرض 5 متر وإزالة 3 محلات تجارية بمساحة 20م على أراضي الدولة؟، مؤكدا أن مجلس المدينة يقوم بحصر جميع التعديات الواقعة على أراضي الدولة وإزالتها لتحقيق سلطة القانون وحماية أملاك الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بتكثيف الجهود لاسترداد أراضي الدولة وتنفيذا لقرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة في الموجة 14 للإزالات.

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