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سياسي

عبدالعال يحيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للجنة مشتركة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (بديلًا عن المشروع الذي قدمته للمجلس في 17 يوليو الماضي)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون آخر مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدمًا من النائب سامي رمضان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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