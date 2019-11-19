الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعاون بين "بحوث البترول" و"علوم عين شمس" فى البحث التطبيقى

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
استقبل الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، الدكتور أيمن أيوب، رئيس قسم الكيمياء بجامعة عين شمس؛ لمتابعة مباحثات بروتوكول التعاون المشترك بين المعهد وكلية العلوم بجامعة عين شمس، في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع البحثي التطبيقي، والذي يأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأعرب مدير "بحوث البترول" عن تطلعه بتفعيل هذا التعاون، لما سيحققه من نتائج مثمرة لكلا الطرفين، مؤكدًا أنه سيكون هناك شراكة فعلية من خلال ربط الجانب البحثي والأكاديمي بالجانب التطبيقي، وذلك بالنهوض بمستوى الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل وتنفيذ برنامج تدريب عملي لهم لتأهيلهم لسد احتياجات القطاع الصناعي.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

تفاصيل إطلاق مشروع جديد للاستزراع السمكى فى الصحراء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عبدالعال يطالب الحكومة بمراعاة الدستور في الاتفاقيات المعروضة على النواب

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالعال مهاجمًا قانون الذوق العام: مجتمعنا متعدد الثقافات والأديان

منذ يوم

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

الصور

image description

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمزرعة حي الكوثر

image description

إعدام 200 كجم أغذية فاسدة فى الوادى الجديد

image description

"جزيرة الزبرجد" وجهة جديدة للسياحة بالبحر الأحمر

image description

قوافل دعوية لـ"أوقاف الإسكندرية" في مختلف المحافظات

image description

جامعة القناة: زيادة أعداد طلاب التدريب العملي بقرية الفردان

الأكثر قراءة

تفاصيل إطلاق مشروع جديد للاستزراع السمكى فى الصحراء

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

ننفرد بتفاصيل انفصال شهد رمزى وكريم السبكى

أيام زمان

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

سيرة الغريب.. حكايات عن الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

ads

نجم الساعة

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

الصحة

دراسة تكشف أضرارعدم الاستجابة لبكاء طفلك

الكاميرون تخصص 3 مليارات فرنك لمكافحة الأمراض بإفريقيا

دراسة: الشعور بالشبع لا يأتي من المعدة

خبيرة تربية توضح كيفية رفض طلب طفلك لتربية حيوانات بالمنزل

الرئيس نيوز

"الأطباء" تدعو وزيرة الصحة للقاء موسع بدار الحكمة

وسط توقعات بتعديل وزاري.. عبدالعال يلمح لعقد جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة

"النواب" يوافق علي 7 إتفاقيات دولية بشأن القروض والمنح ومذكرات التفاهم

مصادر ترجح عرض التعديل الوزاري على البرلمان الأسبوع القادم

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

شاهد.. غرفة فاخرة لمعلمي مدرسة ثانوية تثير ضجة على "السوشيال ميديا"

"أكلت سمك وأنا حامل به".. تفاصيل مثيرة في حياة الطفل المعجزة

"جودة التعليم" تتفقد 15 مدرسة بالعريش

تقدم جامعة المنصورة في تصنيف التايمز لعام 2020

إسلام سياسي

منشق: الإخوان يحلمون بالصلح مع الدولة

الرئيس الأفغاني: "محونا " تنظيم داعش وانتصرنا عليه

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

باحث يكشف طريقة مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"أيام مرسي".. محاكمة للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

29 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الدولى للفيلم بمراكش

"وصايا لقمان" بثقافة المنيا

دار الكتب تكرم عماد عيسى

صفحتنا ع الفيس بوك