تعاون بين "بحوث البترول" و"علوم عين شمس" فى البحث التطبيقى

استقبل الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، الدكتور أيمن أيوب، رئيس قسم الكيمياء بجامعة عين شمس؛ لمتابعة مباحثات بروتوكول التعاون المشترك بين المعهد وكلية العلوم بجامعة عين شمس، في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع البحثي التطبيقي، والذي يأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة 2030.



وأعرب مدير "بحوث البترول" عن تطلعه بتفعيل هذا التعاون، لما سيحققه من نتائج مثمرة لكلا الطرفين، مؤكدًا أنه سيكون هناك شراكة فعلية من خلال ربط الجانب البحثي والأكاديمي بالجانب التطبيقي، وذلك بالنهوض بمستوى الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل وتنفيذ برنامج تدريب عملي لهم لتأهيلهم لسد احتياجات القطاع الصناعي.