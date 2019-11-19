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القبلة

مؤشر الإرهاب: طالبان تتصدر.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب الأسبوعي رصد هذا الأسبوع، وقوع (13) عملية إرهابية ضربت ثماني دول هي أفغانستان، مالي، الكونغو الديمقراطية، سوريا، باكستان، روسيا، إندونيسيا والعراق) في مناطق متباعدة نفذتها أكثر من جماعة متطرفة، راح ضحيتها 69 قتيلًا و77 جريحًا.

وأشار المرصد إلى أن 8 هجمات من بين الـ 13 نفذتها 4 تنظيمات، جاءت حركة "طالبان" الأفغانية في المركز الأول بواقع 4 عمليات إرهابية أودت بحياة 19 شخصًا وجرح 14 آخرين، في حين جاء "تنظيم داعش" في المركز الثاني بواقع 3 عمليات أدت لمقتل 14 شخصًا وجرح 31 آخرين.

وذكر المرصد أن ثلاثة هجمات من بين الـ 13 هجومًا لم يعرف التنظيم الذي نفذها، وأودت بحياة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين، وقعت في ثلاث دول هي: باكستان وسوريا وإندونيسيا.

وأوضح المرصد أن أفغانستان احتلت المركز الأول فى أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 5 عمليات نفَّذت طالبان 4 عمليات منها أودت بحياة 19 شخصًا وجرح 14 آخرين.

ونفذ "داعش" هجوما بسيارة مفخخة قرب مطار كابول الأمر أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 20 آخرين.

وتتصاعد أعمال العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حسب تقرير للأمم المتحدة، فإن هناك عددًا غير مسبوق من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا في الفتة ما بين شهر يوليو حتى سبتمبر من العام الحالي. وأوضح التقرير أنه قد قتل خلال هذه الفترة 1174 شخصًا وأصيب 3139 آخرون، بزيادة قدرها 42% بالنسبة إلى الفترة نفسها من العام الماضي 2018. كما أكد التقرير أن شهر يوليو وحده شهد عددًا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.

واختتم المرصد بيانه بأن 46 % من تلك العمليات كانت عبر هجمات مسلحة، في حين احتلت التفجيرات نفس النسبة سواء (تفجير عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية وتفجير قنابل وسيارات مفخخة)، وجاء نمط إطلاق النار بشكل فردي ليحتل 8 % من أنماط العمليات.

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