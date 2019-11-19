خبير اقتصادي يفند مكاسب استثمار الدول الأوروبية في إفريقيا

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك مصالح مشتركة وعوائد اقتصادية ستعود على ألمانيا ودول القارة الأفريقية على خلفية قمة العشرين.



وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن بعض المستثمرين الأجانب لديهم تخوفات من الاستثمار في السوق الأفريقية، نظرًا لوجود نزاعات ومشكلات مرتبطة بالفساد والإرهاب.



كما أوضح أنه توجد جهود ضخمة في إفريقيا لتعزيز مناخ الاستثمار، مشددًا على ضرورة التحرك بشكل قوي للتعامل مع الملفات الأفريقية الشائكة حتى يمكن تحقيق التنمية المستهدفة.



وتابع: "إفريقيا تحتاج لنقل الخبرات التكنولوجيا حتى يمكن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمميزة الموجودة في القارة".



وأكمل: "المنطقة الحرة الإفريقية والشكل المختلف في التعامل مع المستثمرين ووجود رؤية موحدة للتنمية 2063 على مستوى القارة سيحفز المستثمرين على القدوم للسوق الأفريقية".