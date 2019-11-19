المبعوث الأممى: اتفاق الرياض خطوة مهمة فى استقرار اليمن

أشاد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفث بجهود الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الدائمة من أجل السلام في مختلف محطاته ومساراته، ومنها التوقيع مؤخرًا على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي.



وشدد المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع الرئيس اليمني، اليوم الثلاثاء، أن توقيع اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن وتلبية احتياجاته.



من جانبه، أشاد الرئيس اليمني بجهود المبعوث الأممي، ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة، وملف الأسرى وحصار مدينة تعز في ظل عدم رغبة الحوثي في تنفيذ بنوده وظهور المزيد من التعقيدات المستمرة في هذا الإطار.



وأكد الرئيس اليمني مجددًا حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث الذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية وترحيل الأزمات.