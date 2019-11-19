عبد العال لـ "النواب": البرلمان ليس ساحة لإلقاء الخطب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة ضبط صيغة البيانات العاجلة التى يلقيها النواب أمام الجلسة العامة، بقوله: " فيه جزء كبير منها يخرج عن إطار اللائحة، البيانات العاجلة عبارة عن جرس إنذار عن مشكلة ملحة تبادر الحكومة بالرد عليها، فما تلخبطوش معلوماتى".



وأضاف "عبد العال" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لإلقاء عدة بيانات عاجلة للحكومة، أنه قد أُرسلت إليه عدة طلبات للكلمة تخرج عن البيانات العاجلة وعن اللائحة، مشددًا في حديثه للنواب: " لا يجوز التحدث فى غير ما نصت عليه اللائحة، المجلس ليس ساحة لإلقاء خطب، اللى عاوز يلقى خطب فيه أحزاب برا كتير جدًا أو يلقيها عنده في الدوائر".



وتابع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: " هنا فى البرلمان لائحة تنظم الكلمات، بعض النواب اللى إتكلموا فى البيانات العاجلة يوم 5 نوفمبر، وطلبوا الكلمة، لأ مش هديله، وإلا تبقى احتكار، ولا يجوز مغادرة القاعة إلا بعد استئذان رئيس المجلس، بس أنا بفوتها كده".