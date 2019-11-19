عبدالعال يطالب الحكومة بمراعاة الدستور في الاتفاقيات المعروضة على النواب

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من الحكومة ممثلة في وزير الشئون البرلمانية مراعاة أن تكون الاتفاقيات المعروضة على المجلس متوافقة مع الدستور.



وأضاف خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 أن الحكومة دفعت بالاتفاقية بمادة وحيدة دون مادة النشر في الجريدة الرسمية وهو ما يعد مخالفة دستورية.



وقال: "يعني اقول عوار دستوري ولو لم ينوه واذكر أن مادة النشر غائبة يمكن يكون هناك عوار دستوري ولذلك على الحكومة مراعاة ذلك".



وعلق المستشار عمر مروان قائلًا سوف ننفذ تعليمات سعادتك، وهو ما رد عليه عبدالعال قائلًا دي مش تعليماتي ده تعليمات الدستور.