"البحوث الإسلامية" يناقش برامج مواجهة الأفكار المتطرفة

عقد مجمع البحوث الإسلامية، لقاءً تحضيريا لوضع آليات جديدة وموحدة بين جميع قطاعات الأزهر الشريف لتكثيف جهود المواجهة الفكرية للأفكار المتطرفة، لتنفيذ رؤية الدولة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف،في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر ببذل مزيد من الجهود للمواجهة الحاسمة للأفكار المتطرفة وبيان خطرالمغالطات التي تروجها جماعات الإرهاب.



وقال الأمين العام للمجمع نظير عيّاد، إن الاجتماع ناقش وضع مجموعة من البرامج التنفيذية لنشر الوعي بالفكر الصحيح الذي يحمي الناس بمختلف فئاتهم العمرية من الانحراف الفكري ويساعد على بناء منظومة القيم والأخلاق ومن ثمّ يتحقق التحصين القيمي والسلوكي الذي يعدّ أساسًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومواجهة المخاطر التي تهدد ثقافة الفرد والمجتمع على المستوى النظري والتطبيقي، والعمل على تذليل كافة العقبات.



وأضاف أن خطة العمل تستهدف تعاون الأزهر الشريف مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية في الدولة والجامعات من أجل العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، ودعم الحوار الهادف والبنّاء وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات المجتمعية التي تواجه المجتمع المصري، والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.



وأوضح الأمين العام أن خطة العمل تستهدف عقد جلسات حوارية تتضمن مجموعة من العناوين التي تدعم وعي الشباب وتحقق الأمن الفكري،تشارك فيها المؤسسات العلمية والإعلامية والأجهزة المعنية كى الشباب قضايا وطنه ويساهم في مواجهة المخاطر التي تحيط بأمتنا.