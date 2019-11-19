الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

"البحوث الإسلامية" يناقش برامج مواجهة الأفكار المتطرفة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
عقد مجمع البحوث الإسلامية، لقاءً تحضيريا لوضع آليات جديدة وموحدة بين جميع قطاعات الأزهر الشريف لتكثيف جهود المواجهة الفكرية للأفكار المتطرفة، لتنفيذ رؤية الدولة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف،في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر ببذل مزيد من الجهود للمواجهة الحاسمة للأفكار المتطرفة وبيان خطرالمغالطات التي تروجها جماعات الإرهاب.

وقال الأمين العام للمجمع نظير عيّاد، إن الاجتماع ناقش وضع مجموعة من البرامج التنفيذية لنشر الوعي بالفكر الصحيح الذي يحمي الناس بمختلف فئاتهم العمرية من الانحراف الفكري ويساعد على بناء منظومة القيم والأخلاق ومن ثمّ يتحقق التحصين القيمي والسلوكي الذي يعدّ أساسًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومواجهة المخاطر التي تهدد ثقافة الفرد والمجتمع على المستوى النظري والتطبيقي، والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأضاف أن خطة العمل تستهدف تعاون الأزهر الشريف مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية في الدولة والجامعات من أجل العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، ودعم الحوار الهادف والبنّاء وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات المجتمعية التي تواجه المجتمع المصري، والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأوضح الأمين العام أن خطة العمل تستهدف عقد جلسات حوارية تتضمن مجموعة من العناوين التي تدعم وعي الشباب وتحقق الأمن الفكري،تشارك فيها المؤسسات العلمية والإعلامية والأجهزة المعنية كى الشباب قضايا وطنه ويساهم في مواجهة المخاطر التي تحيط بأمتنا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالعال مهاجمًا قانون الذوق العام: مجتمعنا متعدد الثقافات والأديان

منذ حوالي 6 ساعات

الساعة بـ3000 جنيه.. ضبط فيلا للدعارة والشذوذ بالتجمع الخامس

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء مصابى حادث أتوبيس كنيسة العذراء فى وادى النطرون

منذ حوالي 5 ساعات

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

الصور

image description

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمزرعة حي الكوثر

image description

إعدام 200 كيلو أغذية فاسدة في الوادي الجديد

image description

"جزيرة الزبرجد" وجهة جديدة للسياحة بالبحر الأحمر

image description

قوافل دعوية لـ"أوقاف الإسكندرية" في مختلف المحافظات

image description

جامعة القناة: زيادة أعداد طلاب التدريب العملي بقرية الفردان

الأكثر قراءة

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

أيام زمان

«غير قدر البرازيل إلى الأبد».. قصة أول لاعب كرة في تاريخ البرازيل

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟

سيرة الغريب.. حكايات عن الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

ads

نجم الساعة

«غير قدر البرازيل إلى الأبد».. قصة أول لاعب كرة في تاريخ البرازيل

الصحة

دراسة تكشف أضرارعدم الاستجابة لبكاء طفلك

الكاميرون تخصص 3 مليارات فرنك لمكافحة الأمراض بإفريقيا

دراسة: الشعور بالشبع لا يأتي من المعدة

خبيرة تربية توضح كيفية رفض طلب طفلك لتربية حيوانات بالمنزل

الرئيس نيوز

"عبد العال" لنائب: "كلنا بنتشتم من أجل خدمة المواطن"

أسرى من زعماء طالبان يصلون إلى الدوحة للتبادل مع رهينتيْن

خبير سوداني يعدد معوقات عملية السلام: "6 أشهر لا تكفي"

هاآرتس: اسرائيل تعترض 4 صواريخ أطلقت من الأراضي السورية

منوعات

إحصائية: زيادة أعداد الأطفال المعرضين للعنف حول العالم

"البركة مش في العدد".. دراسة: الأصدقاء بقربهم

كيف تقرأ لطفلك؟

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كشكول

جامعة مصرية تفوز بالمركز الأول في بطولة أولمبياد الفتاة الإفريقية

أمر إداري بشأن الإجازات الإعتيادية يثير ضجة بتعليم بنها

بالصور.. الجامعة المصرية اليابانية تحتفل ببدء العام الدراسى الجديد

مجدي سبع: جامعة طنطا تفتح أبوابها لطلاب الأشقاء العرب

إسلام سياسي

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

"ممالك النار" دراما عربية أصابت الإخوان بالجنون

إخواني منشق يكشف أوجه التقارب بين الجماعة وإيران

الإخوان وإيران.. أفكار خبيثة وأهداف مشتركة - ملف

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

"أيام مرسي".. محاكمة للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

29 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الدولى للفيلم بمراكش

"وصايا لقمان" بثقافة المنيا

دار الكتب تكرم عماد عيسى

صفحتنا ع الفيس بوك