الرئيس يعرب عن تطلع مصر لتطوير آفاق التعاون مع ألمانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية (برلين) اليوم الثلاثاء جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني.

ورحب الرئيس السيسي بلقاء وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، معربًا عن تطلعه لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا، خاصة في مجال التعليم الأساسي والفني، منوهًا باهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الألماني، وخبرته العريقة، وذلك على خلفية التجارب الناجحة للمدارس الألمانية فى مصر وما تقدمه من تعليم أكاديمي عالي الجودة، يسهم في تطوير وبناء الشخصية، مما يستوجب التعاون المشترك لنشر تلك التجربة على نطاق أوسع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة، وجهودها لبناء الإنسان المصري.



من جانبه؛ أكد وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كل الأصعدة، من خلال تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات كبيرة تفتح مجالات عديدة للتعاون الثنائي، فضلًا عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في محيطها الإقليمي.