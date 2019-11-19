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عالم

مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:07 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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نشرت شبكة "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية، قائمة بـ25 دولة تعد هي الأفضل للسياحة في عام 2020.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن العالم ينتظر معرفة أكثر الوجهات السياحية حول العالم إثارة في عام 2020، وتم تصميم قائمة بأفضل الرحلات حول العالم.

وتصدرت مدينة موستار في البوسنة والهرسك القائمة تلتها مقاطعة قويتشو في الصين ثم توهوكو في اليابان وفي المرتبة الرابعة يأتي الممر الوطني الأزرق في المجر ثم Telč في تشيكيا.

وفي المرتبة السادسة جزر مجدلين في كندا، ثم طريق ويلز في المملكة المتحدة فى السابعة، وفي المرتبة الثامنة يأتي معبد أبوسمبل في مصر.

وقالت الشبكة إن السياحة في مصر آخذة في الانتعاش والنمو، ومازالت تتمتع بسحرها الخاص وتحديدًا في معبد أبوسمبل في أسوان مع تماثيل الملك رمسيس الثاني.

وأضافت أن هذا المعبد تم بناؤه في عهد رمسيس الثاني، واكتشفه العلماء عام 1813 وتم إنقاذه من المياه الصاعدة لبحيرة ناصر، واستمرت جهود نقله الهائلة خمس سنوات بالتعاون بين الحكومة المصرية واليونيسكو في عام 1960.

وفي المعبد يمكن للسائح التحول في غرفة مضاءة بشكل خافت إلى أخرى من خلال المعبد الكبير الذي يبلغ ارتفاعه 98 قدمًا، وتحرسه أربعة تماثيل عملاقة من رمسيس الثاني، وفي الواجهة صور الفرعون ونفرتاري، ملكته المحبوبة المحفورة على الجدران منذ أكثر من 3000 عام، وأفضل وقت للذهاب هناك خلال شهري فبراير ومارس، وسيكون من الأفضل الذهاب للمعبد من خلال رحلة بحرية في النيل.

أما باقي الوجهات فيأتي في المرتبة التاسعة فورت كوتشي في الهند، ثم حديقة زاكوما الوطنية في تشاد، تليها فيلاديلفيا في بنسلفانيا، وفي المرتبة الثانية عشرة تأتي بويبلا في المكسيك.

وفي المرتبة الثالثة عشرة تأتي صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا، ثم منتزه جراند كانيون الوطني في أريزونا، ثم في المرتبة الخامسة عشرة جزر المالديف.

وتأتي تسمانيا أستراليا في المرتبة السادسة عشرة، ثم أستورياس في اسبانيا، ثم جوبلي تيبي في تركيا، ثم مقاطعة مندوزا في الأرجنتين، ثم شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، وفي المرتبة الحادية والعشرين تأتي جواتيمالا، ثم بارما في إيطاليا، ثم جزر الكناري في إسبانيا، تليها غابة Białowieża في روسيا البيضاء بولندا، ثم أخيرًا طريق جروسجلوكنر العالي في جبال الألب بالنمسا.

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