ننفرد بتفاصيل انفصال شهد رمزى وكريم السبكى





















وكانت قد قامت شهد رمزي، بنشر صورة مع شقيقها شريف رمزي بتاريخ 16 أبريل ووجهت له رسالة وكتبت: "أحبك كثيرًا ومحظوظ جدًا لأنك شقيقي وضهري، والدانا توفيا ولم يستطع ان يأخذ مكانه أحد لكنك أب وأخي وأفضل صديق"، بينما رد عليها شريف رمزي قائلًا: "يا روح قلبي يا شهد ربنا يخليكي ليا ويسعدك يا حبيبتي أنا كمان بحبك قوي وهفضل جنبك طول العمر"، بينما كان ذلك التوقيت هو الذي حدث فيه الانفصال وكانت شهد تشكر شقيقها علي وقوفها بجانبها.















انفصلت شهد رمزي نجلة المنتج الراحل محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي، عن زوجها المنتج كريم السبكي، وذلك في سرية تامة منذ عدة شهور، بينما كشف مصدر لـ"الدستور" أن الثنائي وقعا الانفصال بينهما بعد حدوث عدد من المشكلات ليقررا سويًا الانفصال بعد زواج دام لما يقرب من ثلاث سنوات أسفر عن إنجاب ابنتهيما "ليالي" التي تعيش مع والدتها حاليًا.وتتفرغ شهد رمزي حاليًا للإنتاج، حيث قررت خوض تجربة الإنتاج السينمائي، وتستعد لأولى أعمالها السينمائية ويشارك معها في الإنتاج اثنان من أصدقائها داخل الوسط الفني.زواج شهد رمزي من كريم السبكي، كان في شهر مايو من عام 2016 وأنجبوا طفلتهما "ليالي" في منتصف إبريل من عام 2017 ووقع الانفصال بينهم في أبريل 2018 وذلك بعد عامين ونصف تقريبًا حيث كان آخر ظهور لهما في مارس الماضي خلال احتفالها بعيد ميلاد أحد أصدقائها بحضور العديد من النجوم أبرزهم الشقيقتين إيمي ودنيا سمير غانم.كما أن المنتج كريم السبكي حضر حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بأحد الفنادق الشهيرة بصحبة شقيقه خالد السبكي ومن المعروف أن أحمد فهمي طليق شهد رمزي، وأثناء عودة كريم لمنزله تم القبض عليه في أحد الكمائن هو وشقيقه بسبب حيازتهم لمواد مخدرة، وتم الإفراج عنها بعد دفع كفالة وأحدث الموضوع ضجة في الوسط الفني ولم تعلق شهد على الأمر نهائيًا كما أنها لم ترد على تليفونات الصحفيين أو أصدقائها من الوسط الفني في ذلك التوقيت.بتاريخ 15 نوفمبر حضر كريم السبكي عرض "سينما مصر" بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ونشرت شهد رمزي صورة من حضورها نفس العرض وتسلم تكريم والدها يوم 6 سبتمبر أي أنهما يذهبان للعروض والمناسبات الفنية كل منهما بمفرده.اعتادت شهد رمزي على نشر صور أكل تقوم بطبخه بنفسها عبر صفحتها وتوقفت عن نشر أكلاتها بشكل يومي في شهر أبريل الماضي، مما جعل متابعيها يسألونها عن سر غيابها عنهم، كما أن آخر صورة نشرتها بصحبة كريم السبكي كانت بتاريخ 30 مارس، وقبل هذا التوقيت كانت تنشر صورها مع زوجها وابنتها بشكل مستمر ومن بعد هذا التاريخ لم تنشر أي صور لهم إطلاقًا.