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تقارير ومتابعات

فى نقاط.. إنجازات فعلها السيسى لنهضة مصر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
زينة هشام
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أنجز الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال فترة حكمه العديد من المشاريع العملاقة، كما أن له دورًا بارزًا في تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في مشاريع الدولة المصرية، فضلًا عن الاهتمام بدور المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، على مدار سنوات كان له العديد من الإنجازات ترصدها"الدستور" في السطور التالية.

- شهدت الدولة تطورًا اقتصادي ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى، وانخفض ميزان العجز التجارى فى العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار فى العامين السابقين، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300 في المائة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 فى المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه.

- وفي مجال الإسكان تم بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقضاء المناطق العشوائية، كما تم تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه.

- وفى مخطط لتخفيف الزحام على الهيئات الحكومية الكبرى بالقاهرة والوزارات المختلفة، قررت الدولة إنشاء عاصمة إدارية جديدة، تضم مجتمعات سكنية رفيعة المستوى، وحيا حكوميا يضم الوزارات وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى.

-في مجال الصحة إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأتها من محافظة بورسعيد، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة وتخفيف قوائم الانتظار.

- في مجال الصناعة تحقيق خطوات واسعة في إنشاء مدن صناعية متخصصة كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينتي النسيج في المنيا والسادات بالمنوفية.

- ومن الناحية الثقافية جرى افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومتحف آثار مرسى مطروح ومتحف آثار سوهاج ومتحف آثار تل بسطا بمحافظة الشرقية.

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