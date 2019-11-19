ركاب يجلسون بين فواصل عربات القطارات.. والنقل: "خدوا بالكم".. (فيديو)

قال محمد عز، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن هناك بعض الأفعال التي يرتكبها الركاب في السكة الحديد تتسبّب في وقوع حوادث كارثية داخل المرفق الحيوي.



وأضاف عز، لـ«الدستور»، أنه في إطار حرص وزارة النقل على عدم وجود أي مخالفات من جانب الركّاب تقوم بتوعيتهم من خلال حملة سلامتك تهمنا، التي تتضمن الأفعال الخاطئة التي يقوم بها الركاب وتوضيح مدى خطورتها على سلامة المواطنين وكذلك سلامة المرفق.



وناشد متحدث النقل الركاب بضرورة الحرص على الالتزام بمقاعدهم داخل القطارات، وعدم الجلوس بين فواصل العربات والأماكن غير المخصصة للجلوس؛ حفاظًا على أرواحهم.