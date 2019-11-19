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الثقافة

29 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الدولى للفيلم بمراكش

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
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تستضيف مدينة مراكش المغربية، يوم 29 نوفمبر الجاري، المهرجان الدولي للفيلم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال مصدر من مؤسسة المهرجان، في بيان اليوم الثلاثاء: "لجنة التحكيم التي تترأسها الممثلة والمنتجة الأسكتلندية تيلدا سوينتون، تتكون من المخرجة الفرنسية ربيكا زلوتوفسكي، المخرجة البريطانية أندريا أرنوك، الفرنسية كيارا أندريا، المخرج البرازيلي كليبر ميندونس، المخرج المغربي علي الصافي، الممثل السويدي مايكل بيرسبراندا، الكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي"، وأضاف أن التنوع في طابع لجنة التحكيم يظهر في اختيار أعضاء يمثلون 8 دول، وسيتم الفصل بين 14 فيلمًا في المسابقة الرسمية، وتوزيع جوائز المهرجان وعلى رأسها النجمة الذهبية 2019، التي تتوج أفضل فيلم في المسابقة.

وأشارت مؤسسة المهرجان إلى أنه في إطار تقليدها المتبع خلال الدورات السابقة عن تكريم السينما الأسترالية التي تعد واحدة من أقدم السينمات في العالم، إذ أنتجت أول فيلم روائي طويل في التاريخ، ولديها العديد من الأعمال الرائعة التي جالت أنحاء العالم مثل: ذا كالم، موغييل، أنيمال كينجدام، بالإضافة إلى الأفلام التي حققت نجاحًا مبهرًا في شباك التذاكر مثل: ماد ماكس، كروكوديل داندي، كما سيمكن المهرجان هذا العام محبيه ومتتبعيه عشاق الفن السابع من التمتع بجمالية هذه السينما وإبداعاتها الفكرية والثقافية.

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