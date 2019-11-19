خبير: المناخ المعتدل سبب عودة السياحة لمصر مجددًا (فيديو)

وشدد "سرحان"، على أنه يجب تحسين السياحة بمصر بشكل أكبر للترويج لها، لافتًا إلى أنها جيش اقتصادي مثل الجيش الذي يحمي الوطن، حيث يعمل بها 4 ملايين عامل، موضحًا أن سبب عودة السياحة البريطانية بمصر مرة أخرى بعد انقطاع أربع سنوات نتيجة إلى عامل درجات الحرارة والمناخ المعتدل الخاص بها.

قال طارق سرحان، الخبير السياحي، إن عدد السائحين البريطانيين الوافدين إلى مصر قبل عام 2011 كان مليونًا والنصف، مشيرًا إلى أنه رقم كبير نتيجة وجود بعثات خاصة بالآثار من قبل بريطانيا إلى جانب الشركات الكبيرة الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الجيدة فى مصر.وأضاف "سرحان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه عقب أحداث 2011 انخفض عدد السائحين البريطانيين بنسبة كبيرة، نتيجة لتحذيرات من الحكومة البريطانية بعدم زيارة مصر.