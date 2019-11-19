نسرين طافش تكشف عن حقيقة مشاركتها فى الفوازير





نفت الفنانة نسرين طافش مشاركتها في عمل استعراضي "فوازير" خلال الفترة القادمة، موضحة أنها تفكر في عمل مسرحي جديد.وأضافت "طافش"، في تصريحات لها مع برنامج "عرب وود"، أنها تفكر بجدية في عمل مسرحي غنائي استعراضي، مؤكدة أنها تحب الرقص جدًا.يُذكر أنّ آخر أعمال نسرين مسلسل "مقامات العشق" الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني، إلى جانب الممثل اللبناني يوسف الخال.