غلق منزل المطرب الشعبى على خلفية قرار ضبطه وإحضاره

واقعة ترك

إحدى الأمهات

أبناءها أمام منزل زوجها والاستغناء عنهم المعروفة بواقعة "

طفلي السلم".



تعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بحضور سيدة إلى القسم وبصحبتها طفلان، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.



وأكدت تحريات المباحث أن الطفلين لأب يعمل مطربًا شعبيًا، يدعى "شـ. ا"، وأم تدعى "سـ. الـ. عـ"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وزواجه من أخرى وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهرب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم «12255» إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة التي قررت إيداع الطفلين بدار للرعاية الاجتماعية في طنطا، وتولت التحقيق.

كشف أحد جيران المطرب شادي الأمير عن قيام المطرب بغلق منزله على خلفية ضبطه وإحضاره الصادر من نيابة قسم أول طنطا، في ضوء