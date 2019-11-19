طبيب ترامب ينفى شائعات مرضه

نفى شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية أشارت إلى معاناته من ألم في الصدر، مؤكدًا أن الزيارة الطبية التي قام بها ترامب إلى مستشفى (والتر ريد) العسكري اعتيادية وكانت مقررة مسبقًا.



وقال كونلي- وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن ترامب البالغ من العمر 73 عامًا، مضى أكثر من ساعة في المستشفى العسكري قرب واشنطن؛ من أجل إجراء اختبارات وتحليلات ومناقشات مع الهيئة الطبية في المستشفى.



وأضاف أنه خلافًا للشائعات، فإن الرئيس لم يشعر بألم في الصدر، ولم يتم تشخيصه ومعالجته من مشاكل صحية طارئة أو حادة، موضحًا أن ترامب لم يخضع على وجه الخصوص لأي فحص طبي للقلب ولا لأي تقييم عصبي.



وكانت شائعات قد ذكرت أن الفحص الطبي الذي أجراه الرئيس الأمريكي كان مفاجئًا وجاء بعد شعوره بآلام في الصدر، مشيرة إلى أنها قد تكون دليلًا على معاناته من مشاكل في القلب.