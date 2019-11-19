أسباب مرض دوالى الساقين وطرق علاجها (فيديو)
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:47 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور أشرف شومة، رئيس قسم الجراحة بطب المنصورة، إن مرض دوالي الساقين يصيب السيدات بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن هذا المرض يكون نتيجة وجود أوردة متضخمة وكبيرة الحجم في الساقين.
وأضاف "شومة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مرض دوالي الساقين أحيانًا يكون مصحوبًا بقليل من التورم في الساقين، موضحًا أنه يصل إلى حدوث قرحة غائرة وصعبة فى الالتهاب بساقي المريض.
وأشار "شومة"، إلى أن المراحل المتقدمة الخاصة بمرض دوالي الساقين تحتاج عمل فحوصات تسمي بالدوبليكس من أجل تقييم حجم تلك الدوالى ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تدخل جراحي أم لا. شاهد
وأضاف "شومة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مرض دوالي الساقين أحيانًا يكون مصحوبًا بقليل من التورم في الساقين، موضحًا أنه يصل إلى حدوث قرحة غائرة وصعبة فى الالتهاب بساقي المريض.
وأشار "شومة"، إلى أن المراحل المتقدمة الخاصة بمرض دوالي الساقين تحتاج عمل فحوصات تسمي بالدوبليكس من أجل تقييم حجم تلك الدوالى ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تدخل جراحي أم لا. شاهد