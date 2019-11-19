أستاذ تمويل يكشف طريقة التغلب على عقبات الاستثمار بإفريقيا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل الاقتصادي، إن عقبة التمويل في الاستثمار للتنمية الإفريقية ليست الوحيدة، وهناك عقبات كثيرة في التنسيق بين الدول الإفريقية وبعضها والتنسيق مع المجتمع الدولي، والمصالح المشتركة بين الدول الإفريقية والأوروبية.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي، أسهمت في نجاح التجربة المصرية، مضيفًا: "كان لديها نضوج فى مصادر التمويل منذ عدة سنوات، وأصبح التمويل ينهال على الاقتصاد المصرى فيما يتم من طروحات".



وأشار أستاذ التمويل الاقتصادي إلى أن الدول الإفريقية عليها أن تحقق التنمية المستدامة التي لا بد أن يلتف حولها العديد من الشعوب الإفريقية، موضحًا أنه يجب أن تكون لدى الشعوب الإفريقية ودولها النية الخالصة والعزيمة القوية للتغيير من حالها ومن شعوبها.