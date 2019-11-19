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محافظات

وزير التنمية المحلية يحيل رئيس مدينة الخانكة للنيابة الإدارية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن – صلاح حسني
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قام وزير التنمية المحلية بجولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تلقي الوزارة عددًا من الشكاوي من المواطنين بتدني مستوى الخدمات، خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

ورصد الوزير خلال الجولة تراكم كميات كبيرة من القمامة على أبواب وأسوار عدد كبير من مدارس المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالخانكة، والتى تؤثر على الصحة العامة للأطفال المترددين على المدارس والشكل الحضارى والجمالى لها.

كما رصد وزير التنمية المحلية أعمال تكسير فى الأرصفة والأسفلت لبعض الشوارع والإشغالات والسيارات القديمة مما يؤثر على حركة سير المواطنين، كما رصد الوزير وجود بعض المواقف العشوائية لسيارات الفان على مزلقانات السكة الحديد ومركبات التوك توك، كما تلاحظ وجود عدد من النباشين الذين يقيمون بإخراج القمامة خارج بعض صناديق القمامة الموجودة فى الشوارع، بالإضافة إلى إشعال النيران فى أكوام القمامة، مما يؤثر على الشكل العام والصحة العامة للمواطنين.

كما رصدت الجولة وجود عدد كبير من المبانى العشوائية وغير المخططة فى عدد من المناطق بالمدينة، وحرص الوزير على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص الخدمات المقدمة من مجلس مدينة الخانكة، حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التى تعيق حركة المارة وتدني كبير فى مستوى النظافة.

وعقب ذلك توجه إلى مقر مدينة الخانكة والتقى مع رئيس المدينة، موجهًا حديثه له قائلًا "أنت راضى عن نفسك.. وكل المخالفات دى موجودة والقمامة اللى فى الشوارع والإشغالات والناس قبلتها وعمالة تشتكى ولا حد بيستمع ليها".

وأضاف: "بعتنا عشرات من الكتب الدورية من الوزارة وقولنا الناس تتابع النظافة أمام المدارس.. ونيجى نلاقى الشكل بالمنظر ده.. وقولنا نقابل الناس ونسمع لمشاكلها والشكاوى بتاعتها ونحلها ونخفف عنها".

كما رصدت جولة الوزير وجود تلاعب بجهاز البصمة الخاص بتوقيع حضور وانصراف الموظفين ووجود أكثر من سجل لحضور وانصراف الموظفين، كما تم رصد وجود متأخرات لم يتم تحصيلها عن مدد سابقة بمبلغ ٤ ملايين جنيه والخاصة برسوم نظافة وإيجارات مساكن ومحلات ورسوم تفتيش، حيث تم تحصيل مبلغ ٢٠٦٤٢٢ خلال شهر نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى عدم تطبيق قانون رقم ٣٠٩ لسنه ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري، وعدم وجود حصر بأملاك الدولة وإنخفاض فى تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الدولة.

كما التقى محافظ القليوبية وتفقدا المركز التكنولوجي وعددًا من الإدارات بمجلس المدينة، منها الإدارة الهندسية وتلاحظ قلة عدد المهندسين والعاملين الموجودين على قوة هذه الإدارة المهمة، وكذا إدارة شئون البيئة، كما تم رصد عدم وجود أى مخططات استراتيجية وتفصيلية لكل القرى والوحدات المحلية التابع لمجلس المدينة.

وأكد أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات واهتمامات الوزارة، بالاضافة إلى الاستمرار فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى كافة المحافظات.

وشدد الجولة على ضرورة رفع كل الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية فى بعض المناطق بالاضافة إلى مواجهة المواقف العشوائية على مزلقانات السكك الحديدية.

كما وجه بالاستمرار في تحسين مستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعى معهم للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.

كما وجه الوزير فى ختام الجولة رئيس مجلس المدينة بسرعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى النظافة وزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية للتعديات على أراضى وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الشعب والأجيال القادمة، كما أمر الوزير بإحالة رئيس مجلس المدينة ومسئول الأملاك والموظف المسئول عن حضور وانصراف الموظفين إلى النيابة الادارية، بالإضافة إلى إيقاف الموظف المسئول عن الحضور والانصراف شهر عن العمل.

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