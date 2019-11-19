داليا البحيرى تستعرض رشاقتها داخل الجيم (صور)

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها من داخل إحدى الصالات الرياضية.



وظهرت "داليا" في الصور داخل إحدى صالات الجيم، مرتدية ملابس رياضية وكاب، ولم تكشف عن وجهها، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



وتواصل الفنانة داليا البحيري، تصوير مشاهدها في مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، ويشارك فيه دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، جميل برسوم، محمد الكيلاني، علاء عمرو، عمرو وهبة، وفاء صادق، ومن تأليف أيمن بهجب قمر، وإخراج رامي إمام.