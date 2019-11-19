السكة الحديد تعلن استعدادها للتقلبات الجوية

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك مجموعة من الاستعدادات الخاصة بمرفق السكة الحديد خلال تلك الفترة، وذلك استعدادًا لاستقبال التقلبات الجوية.



وأوضح "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن من ضمن الاستعدادات وجود إمدادات للقطارات، وذلك من أجل التعامل الفوري مع وجود أى عطل بالقطارات في الوجهين البحري والقبلي، وذلك منعًا لتعطيل الخطوط، وبالتالي تعطل كل القطارات الموجودة على الخط.



وأضاف رئيس الهيئة أن من ضمن الاستعدادات أيضًا متابعة حركة القطارات من خلال غرفة الطوارئ، إلى جانب توجيه السائقين بضرورة الالتزام بالسرعة المقررة، وتقليل السرعة فى أماكن أعمال التطوير على الخطوط، بالإضافة إلي ذلك الحرص على عدم تجاوز السرعة المحددة حتى لا يحدث مشاكل مع هطول الأمطار.