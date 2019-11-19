المجلس الاقتصادى الإفريقى: زيارة السيسى لألمانيا تسهم فى خفض البطالة

قال الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقمة مجموعة العشرين وإفريقيا، من أجل تحقيق الشراكة في العديد من القطاعات الدولية.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك عددًا من الشراكات الإفريقية مع عدة دول كبيرة، أبرزها: "أمريكا، وروسيا، والصين"، لافتًا إلى أن هناك عددًا من القمم المصغرة التي تناقش التعاون المشترك بين الدول الإفريقية ودول القارة الأوروبية.



وتابع رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، أن الدول الإفريقية أصبحت الآن، ترشد إنتاجها من الموارد الطبيعية، حيث إن الرئيس السيسي، وضع محددات للاستثمار والتنمية، تتركز على تحويل الموارد الطبيعية التي تتميز بها الدول الإفريقية، التي تتميز بها إفريقيا تساعد على الحد من البطالة.