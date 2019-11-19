شركة أمريكية تستعين بالفراعنة لتطوير ألعابها

أعلنت شركة "فلفا" الأمريكية لتطوير ألعاب "فيديو جيم"، عبر موقعها الإلكترونى، أنها بصدد تطوير لعبة جديدة، ولم تكشف الشركة أي تفاصيل عنها سوى اسمها وهو "وادي الآلهة".



ولكن وفقًا لأشخاص مطلعين، فإن الصورة الترويجية تشير إلى أن أحداث اللعبة ستجري في مصر وقد تستعير عناصر مشابهة لسابقتها Firewatch، وستكون لعبة مغامرات أحادية اللاعبين من أول شخص حول اكتشاف المقابر المصرية وربما بعض المفاجآت غير المتوقعة.



وقال إن عمل الشركة متوقف الآن على اللعبة، فلا يوجد أي تفاصيل جديدة، وهو أمر مقلق لقطاع عريض من الجماهير التي تنتظر اللعبة المصرية بشغف، حيث تضفي المقابر الفرعونية روحًا جديدة على اللعبة.



وأضاف أن الشركة قد تنتج اللعبة من أجل تخطى بعض خسائرها بعد عدم نجاح بعض الألعاب التي صدرت مؤخرًا.