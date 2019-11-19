لوحات برايل.. "مشوار التحدي" لتنشط سياحة الصم والمكفوفين

وضعت مدربة التنمية الخاصة منى صفوت رئيس مجلس إدارة جمعية مشوار التحدي، الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على قائمة اهتماماتها لتوفير كل سبل التعلم والتميز لهم وتأهيلهم ورعايتهم.



في رحلات تنظمها لاستكشاف تاريخ بلادهم وزيارة الأماكن الأثرية، لاحظت صعوبة المكفوفين والصم في استيعاب شرح المرشد خلال الجولة، خاصة مع صعوبة لمسهم للقطع الأثرية: "هم أصعب فئتين سيُظلمون في هذه الرحلات".



وتحكي: "الصعوبة التي يواجها الأطفال في الاستمتاع بمعالم الرحلة كانت البداية، سألني خلال رحلة في المتحف الإسلامي: "الاسطرلاب دا شكله ايه يعني مدور ولا مربع"؟.



وتابعت: السؤال قادنى لتنفيذ 50 لوحة بالبرايل، تم وضعها في متحف الفن الإسلامي كتجربة أولى من الجمعية للمساهمة في تنشيط سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتبسيطها، تحمل ذات البيانات التي تحملها اللوحات المكتوبة على كل قطعة أثرية لشرحها.



كما تم تصميم مستنسخات لبعض القطع الأثرية، ليتمكن المكفوفين من تخيل الشكل الذي توضح شرحه لوحة البرايل، وسيتم افتتاح هذه المستنسخات في المتحف الإسلامي بشكل رسمي خلال أسابيع قليلة.



ومن أجل تسهيل الرحلة على الاشخاص من فئة الصُم، تم تسجيل فيديو بلغة الإشارة يحمل بيانات القطع الأثرية، يتم عرضه على شاشة العرض الموجودة بالمتحف.



كانت بداية كل هذه التجارب التي لاقت نجاحها في متحف الفن الإسلامي، كما تم تنفيذ لوحات بطريقة برايل في المتحف القبطي.



تقول:"نفذنا قاعة خاصة بالمكفوفين تحمل لوحات برايل لشرح المعالم الاثرية هناك، وفي طريقنا لتنفيذ مستنسخات تطابق القطع الأثرية ليتمكنوا من لمسها والتعرف على طبيعة الأثر".



وتختم: "سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه عدم توفير الأدوات المناسبة لشرح المعالم الأثرية بطريقتهم الخاصة ".

