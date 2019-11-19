هاني الناظر: 90% من المرضى يعالجون بأدوية مصرية (فيديو)

أكد الدكتور هاني الناظر، سفير مبادرة "أولادنا في عنينا"، أن مؤسسات الدولة تلعب دورًا مهمًا في المبادرات، إضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها بشكل أسرع، موضحًا أن كل ما يقوم به من مجهود وأعمال خيرية هو جزء صغير من رد جميل الدولة عليه، والوصول لهذه المكانة التي نشهدها الآن.



وأضاف "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن دور المجتمع المدني لا يقل اطلاقًا عن دور الحكومة، مشيرًا إلى أن الأدوية المصرية الموجودة في الأسواق لا تقل فعاليتها عن الأدوية المستوردة.



وأوضح "الناظر"، أنه لا يعتمد في كتابة "روشتاته" على أي دواء مستورد، نظرًا لثقته في سوق الدواء المصرية، منوهًا بأن نسبة الزيادة السكنية تعود أيضا لتراجع معدلات الوفيات، إضافة إلى أن 90% من المرضى يعالجون بالأدوية المصرية.