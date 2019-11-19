طلب إحاطة للحكومة حول انتشار مراكز وهمية للتحكيم الدولي

قدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن انتشار مراكز وهمية للتحكيم الدولية وممارستها وقائع نصب على المواطنين.



وقالت إنه خلال الفترة الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا غير مسبوق لما يسمى مراكز التحكيم والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها، حيث توهم هذه المراكز الشباب بالالتحاق بها نظير بعض المبالغ المالية لاستخراج كارنيهات مزيفة تحمل صفة محكم دولى، إلا أن الأمر يمثل حالة من النصب عليهم.



وأكدت وجود العديد من ضحايا هذه المراكز، الذين اكتشفوا بعد فترة زيف الشهادات والكارنيهات الممنوحة لهم، ما أدى إلى خسارة أموالهم، ولم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءات ضدهم.



وأوضحت أن هذه المراكز تتاجر بشهادات التحكيم، كما أن كارنيه التحكيم الدولي الذي يروجون له ما هو إلا "سبوبة" لجلب الأموال، ويجب على وزارة العدل باتخاذ كل الإجراءات ضد أصحاب المراكز الوهمية التي تصدر كارنيهات مزيفة باسم "مستشار التحكيم الدولي.