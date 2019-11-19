علي عبدالعال يحذر نائبًا: بلاش تمشي ورا مرتضى.. مشاكله كتير

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النوَّاب، النائبين مرتضى منصور ومحمد الحسيني خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجّهة للحكومة المتعلّقة بمشكلات مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.



وقال «عبدالعال» لـ«الحسيني»: «يا حسيني بلاش تمشي وراء مرتضى علشان أنت عارف مشاكله كتير».



وداعب رئيس المجلس رئيس الزمالك قائلًا: «يا ريت تجلس مكانك، وأنت يا حسيني بلاش تمشي وراه علشان مش ينوبك من الحظ جانب».



وفي السياق، انتقد «عبدالعال» محاولة بعض النواب أخذ الكلمة من دون تسجيل، قائلًا: «هناك لوائح لمنح الكلمة، ومفيش داعي للضغط كل شوية بالنداء يا ريس يا دكتور».

