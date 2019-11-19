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تقارير ومتابعات

كيف احتفل رؤساء مصر بأعياد ميلادهم؟

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:04 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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"نشاط وعمل واجتهاد"، هكذا اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يحتفل بعيد ميلاده، لم يتوانى عن خدمة مصر والقارة الإفريقية، منذ تولي حكم مصر ورئاسته للاتحاد الافريقي، فاليوم يصادف عيد ميلاده، بينما يحضر الآن قمة العشرين وإفريقيا المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين.

وحرصت المتحدثة الرئيسية في أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، ولكل رئيس طريقته في الاحتفال، ترصدها"الدستور" في السطور التالية.

"جمال عبد الناصر"
أثرت النزعة الصعيدية في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان لايحب الاحتفال بعيد ميلاده على الرغم من أن الأسرة كانت تفاجئه بالاحتفال، ولكن بعد نكسة 1967 انقطع الاحتفال بشكل نهائي حتى من قِبل الاعلاميين.

" أنور السادات"
لم يكن الرئيس الراحل محمد أنور السادات يقيم إحتفالية بعيد ميلاده، لكنه كان يحرص على التواجد خلاله في مسقط رأسه، بكوم حمادة، وكان يجري لقاءات تلفزيونية في هذا اليوم، وكانت الصحف تفرد صفحات بأكملها احتفالا بهذا اليوم بجانب التليفزيون المصري الذي كان يعرض أفلام البطولات والفروسية.

"محمد حسني مبارك"
تنوعت أساليب احتفال محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، بعيد ميلاده، فكان يحب أن يقضيه في شرم الشيخ أو في الاتحادية.

في يوم 4 مايو من كل عام يتأهب اتحاد عمال مصر ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الإعلام وكل الوزارات الخدمية لحملة كانت تتجاوز أكثر من 100 مليون جنيه، ما بين تهانى فى الصحف وبانرات أعلى الكبارى وملاحق خاصة فى صحف عريقة يظهر فيها رجال الأعمال لتهنئة الرئيس.


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