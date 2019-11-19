عبدالعال يطالب بحل إشكالية سعر طن قصب السكر

أكد النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بقنا، أن الحكومة أهملت محصول قصب السكر نهائيًا فهو يزرع في خمس أو 6 محافظات، وهناك أكثر من 6 ملايين تأكل من قصب السكر.



وأضاف قنديل، في بيان عاجل في الجلسة العامة، اليوم، بأن سعر الطن وصل لـ 720 جنيهًت ولم يزد مثل باقي المحاصيل، بالإضافة إلى غلاء السولار وسعر العمال والأسمدة، مطالبا رئيس البرلمان بالتدخل لمناقشة هذا الأمر قبل عمل شركات السكر.



وعلق عبدالعال، بأن قصب السكر لا بد أن يزيد، كما أن هناك مشكلة لمزارعي قصب السكر العام الماضي لظروف معينة وليست لها علاقة بوزارة المالية ولا الزراعة، ولكن وزارة التموين وتحمل الفلاح عدم الزيادة وهناك أكثر من 11 منتج بيطلعوا من قصب السكر، قائلا: «ولا بد من حل هذه المشكلة علشان النائب فتحي بيناضل وأتمنى أن تبقي نقيبًا للفلاحين».