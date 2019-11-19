نشطاء فيسبوك يهاجمون أم علاء عبدالفتاح: كذبت بشأن منعها من الزيارات

هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح، بعدما تأكد زيف ادعاءاتها بشأن منعها من زيارة ابنها المحبوس على ذمة القضية رقم 1356/2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة "التحريض على التظاهر".



وافتضح أمر "سويف"، وانكشفت نواياها الخبيثة بعدما أكد مصدر أمني أن الأم التي تتاجر بجرائم ابنها وأنها زارته 8 مرات خلال الفترة من 10/10/2019 حتى 9/11/2019، من بينها زيارة استثنائية.



وعلق المدونون على أفعال "سويف"، قائلين: "ماطمرش فيها كل ده.. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمردا".



ولفت المهاجمون إلى أن الأم المتاجرة زارت ابنها، أمس الإثنين، برفقة ابنتها، للاحتفال بعيد ميلاده داخل السجن، وسُمح لها بإدخال الطعام اللازم للاحتفال، مؤكدين: "فيه ناس مهما عملت معاهم مبيشفوش غير السواد".