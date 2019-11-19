السيسي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وألمانيا (فيديو)
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:58 م
هدير شعراويطباعة
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، خلال قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.
وتنطلق مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع إفريقيا" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار" ـ أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان، في إطار الإدراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول إفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولي.
وتنطلق مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع إفريقيا" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار" ـ أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان، في إطار الإدراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول إفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولي.