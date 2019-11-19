إيمان العاصى تشعل "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة (صور)

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "العاصي" بإطلالة شبابية كاجوال جريئة، مرتدية توب من اللون الأسود، واعتمدت على ترك شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، وعلقت عليها قائلة: "2020 تنبعث منه رائحة الشفاء ونعم التحول والنجاح"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، كان مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، ويشارك في بطولته ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، محمد عز، سمر مرسي، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، هاجر الشرنوبي، مجدي فكري، وعبدالعزيز حسين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.