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حوادث

التصريح بدفن شاب علق نفسه فى مروحة داخل غرفته

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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صرحت نيابة الفتح في أسيوط، بدفن جثمان شاب انتحر شنقًا بواسطة حبل علقه في مروحة داخل غرفة نومه.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شاب منتحرًا شنقًا داخل غرفة نومه بمسكن أسرته بقرية بني زيد الأكراد بدائرة المركز.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار "محمود. أحمد. ص"، 17 سنة، شنقًا داخل غرفة نومه بحبل حول عنقه معلقًا بمروحة السقف.

وبسؤال أهليته أكدوا أنهم فوجئوا بانتحاره وعدم معرفتهم أسباب إقدامه على الانتحار، مشيرين إلى أنه في الفترة الأخيرة كان منطويًا ويميل للجلوس بمفرده وكان يعاني من حالة نفسية سيئة.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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