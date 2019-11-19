البورصة تخسر 3 مليارات جنيه عند الإغلاق

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات، اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي، لدعم عمليات بيع موسعة للمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب والمصريين والأجانب.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 716.9 مليار جنيه، مقابل 719.9 مليار بنهاية تعاملات الأمس.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق"إى جى إكس30" بنسبة 45. 0 %، تعادل 65 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14313 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 12. 0 %، بما يعادل 63. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 535.8 نقطة، وسط تداولات منخفضة لم تتجاوز قيمتها نحو 566.2 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 130 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 14.9 ألف صفقة بيع وشراء.