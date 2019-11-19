هاني الناظر: المبادرات الرئاسية تجني ثمارها بشكل سريع ومؤثر (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، سفير مبادرة "أولادنا في عنينا"، إن المبادرات مهمة لأن "الوقاية خير من العلاج" وهي القاعدة المعروفة بين الأطباء والأفراد، لافتًا إلى أنه من الممكن أن نواجه الأمراض بالوقاية دون الإصابة بها.



وأشار "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقت لفحص جميع الأمراض في كل أنحاء الجمهورية تحمي قبل العلاج، تجني ثمارها بشكل سريع ومؤثر.



وناشد "الناظر"، المسؤولين بأن يكون هناك جزء من المبادرات ليس فقط الكشف والعلاج وإنما للتوعية من خلال عمل ندوات وجلسات للأسر والأطفال والآباء للحفاظ على أنفسهم، وذلك لعدم امتلاكهم مصادر للمعلومات أو الثقافة.